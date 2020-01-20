السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل قائد قوات الطوارئ بمنطقة حائل



حائل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه في الإمارة اليوم، المقدم ركن بدر بن مدري الثقفي بمناسبة تعيينه قائداً لقوات الطوارئ بالمنطقة.

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15:40ت م

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