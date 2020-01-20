السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الشؤون الدينية الماليزي



مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الشؤون الدينية بمملكة ماليزيا الدكتور مجاهد يوسف والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج مملكة ماليزيا ، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج ماليزيا لموسم حج 1441هـ.

عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، مع وزير الشؤون الدينية بمملكة ماليزيا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من ماليزيا وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه أكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

عقب ذلك قدم وزير الشؤون الدينية الماليزي شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام منذ بداية وصولهم إلى المملكة وحتى رجوعهم إلى بلادهم سالمين، معربًا عن تقديره لمعالي وزير الحج والعمرة على حسن استقباله للوفد الماليزي الذي حضر اليوم لمناقشة ترتيبات وتجهيزات موسم حج العام القادم 1441هـ.

// انتهى //

15:28ت م

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مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الشؤون الدينية بمملكة ماليزيا الدكتور مجاهد يوسف والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج مملكة ماليزيا ، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج ماليزيا لموسم حج 1441هـ.عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، مع وزير الشؤون الدينية بمملكة ماليزيا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من ماليزيا وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.من جانبه أكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتوجيهاتهما الكريمة بتحقيق الرضا التام لضيوف الرحمن من خلال تقديم أرقى الخدمات والتسهيلات لهم .عقب ذلك قدم وزير الشؤون الدينية الماليزي شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام منذ بداية وصولهم إلى المملكة وحتى رجوعهم إلى بلادهم سالمين، معربًا عن تقديره لمعالي وزير الحج والعمرة على حسن استقباله للوفد الماليزي الذي حضر اليوم لمناقشة ترتيبات وتجهيزات موسم حج العام القادم 1441هـ.// انتهى //15:28ت م0148

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