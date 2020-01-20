السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل قائد كتيبة مكافحة الشغب 111 بالحرس الوطني بالمنطقة المكلف



حائل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه في الإمارة اليوم، قائد كتيبة مكافحة الشغب 111 بالحرس الوطني بالمنطقة المكلف العميد عايد بن خليف الشمري بمناسبة تكليفه قائداً للكتيبة.

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15:25ت م

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