شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة على الطريق والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم, الرحالة فهد بن إبراهيم الهلالي، الذي يقوم برحلة على دراجته الهوائية انطلقت من منطقة عسير مروراً بمناطق المملكة، وفاءً لذكرى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله .

ونوه سموه بما يحظى به الرياضيون بالمملكة من دعم، مبيناً أن سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز - رحمه الله -، كان داعماً للمبادرات وحريصاً على تمكين الشباب وتحفيزهم، ومبادراته شاهدة على ذلك.

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وأكد سمو أمير المنطقة ضرورة الحرص على الالتزام بتعليمات السلامة على الطريق، والاهتمام بالجانب الصحي أثناء الرحلة، مشيداً بتعاون الجهات المعنية مع الرحالة، ومتمنياً للرحالة الهلالي التوفيق في بقية مسار رحلته.

من جهته أعرب الرحالة الهلالي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ، مبيناً أن رحلته انطلقت من مدينة أبها بمنطقة عسير مروراً بعدد من المناطق، وصولاً إلى المنطقة الشرقية.

وقدم شكره للجهات كافة التي عملت على دعمه وتسهيل رحلته، ولإمارات المناطق التي زارها والقوات الخاصة لأمن الطرق والدوريات الأمنية والأفراد والفرق والدراجين في مختلف المناطق والمحافظات.