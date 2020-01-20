شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 550 سلة غذائية بعدن والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 550 سلة غذائية للنازحين في مخيمات مديريتي البريقة ودار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 3,850 فردًا، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية والتنسيق مع كلستر الأمن الغذائي.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني في محافظاته كافة.