شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 40 إلكترونية لقوقعة الأذن بالمدينة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

نجح فريق طبي في زراعة 40 غرسة إلكترونية لقوقعة الأذن بالجهتين في عملية واحدة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المُقدسة، مما جعل هُناك أملاً للمرضى الذين يُعانون من ضعف شديد أو فقدان لحاسة السمع .

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