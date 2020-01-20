الزعاق يحذر من موجة قطبية مع دخول برد الأزيرق

2020-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق من تراجع درجة الحرارة على المملكة اعتبارًا من الغد بالتزامن مع دخول ما يسمى برد الأزيرق.

وقال الزعاق : من المتوقع أن نستقبل موجة قطبية تتدنى معها الحرارة لمعدلات منخفضة من غدٍ الثلاثاء على الشمالية وتسبق بعصف ريح وتتحول إلى المنطقة الوسطى وأجزاء من شرق وغرب المملكة بتمرحل زحزاح نهاية الأسبوع وتسمى هذه الموجة عند أهالينا ببرد الأزيرق وسميت لزرقة وجه السماء أو زرقة الأجساد من البرد.

وأشار الزعاق في وقت سابق إلى أن المملكة ستشهد هذا الأسبوع حالة من التقلبات الجوية تشهد تراجعًا حادًا في درجات الحرارة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت أن تتهيأ الفرصة غدًا لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غدًا شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي ويصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة ويصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وكانت الأرصاد توقعت قبل عدة أيام أن تتأثر المملكة بكتلة باردة على معظم المناطق اعتبارًا من الغد حتى الخميس المقبل يصاحبها انخفاض في درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على بعض المدن السعودية.

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