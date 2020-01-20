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توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج بين ⁧‫وزارة الحج والعمرة‬⁩ وشؤون الحج الماليزي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مكة المكرمة

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن في مقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم، وزير الشؤون الدينية بمملكة ماليزيا، الدكتور مجاهد يوسف والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وعدد من المسؤولين.

وتم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج مملكة ماليزيا، ثم عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج ماليزيا لموسم حج 1441هـ.

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عقب ذلك وقع وزير الحج والعمرة مع وزير الشؤون الدينية بمملكة ماليزيا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها ينظم قدوم الحجاج من ماليزيا، وتلبية جميع متطلباتهم، عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه أكد وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتوجيهاتهما الكريمة بتحقيق الرضا التام لضيوف الرحمن، من خلال تقديم أرقى الخدمات والتسهيلات لهم.

عقب ذلك قدم وزير الشؤون الدينية الماليزي شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام منذ بداية وصولهم إلى السعودية وحتى رجوعهم إلى بلادهم سالمين، معربا عن تقديره لوزير الحج والعمرة على حسن استقباله للوفد الماليزي الذي حضر اليوم لمناقشة ترتيبات وتجهيزات موسم حج العام المقبل 1441هـ.