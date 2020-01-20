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تطبيقات الكترونية للشؤون الإسلامية على منصات التواصل الحكومي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

اعتمد مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام خمسة تطبيقات الكترونية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتنوعة، عبر منصاتها الرقمية المختلفة، لتمكن الجميع من الاستفادة من خدماتها في مجالات العناية بالمساجد والدعوة إلى الله.

وتشمل التطبيقات: "تطبيق مساجد" الذي يتيح للمتصفح فرصة استكشاف المساجد القريبة من موقعه الذي يتواجد فيه، ومتابعة قائمة المساجد المفضلة، والتواصل مع الإمام والمؤذن، وإمكانية إرسال ملاحظات خاصة بالمسجد، و"تطبيق مصحف المدينة النبوية" الذي يوفر نسختين عاليتي الدقة من مصحف المدينة المنورة برواية حفص عن عاصم، ويدعم 13 لغة عالمية، كما يحتوي على خاصية البحث السريع والإشارة المرجعية والقراءة الليلية، ومشاركة المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و"تطبيق هدي النبي في الحج" للتعريف بشكل كامل بأداء المناسك من الإحرام حتى التحلل، مع خاصية الاتصال بالهاتف المجاني المخصص لخدمة ضيوف الرحمن، و"تطبيق زاد الحاج والمعتمر" الذي يساعد على أداء مناسك الحج والعمرة مع توفير مجموعة من الكتب، وخاصية البحث ومشاركة الكتب التي تعزز الثقافة الإسلامية، و"تطبيق برنامج خادم الحرمين الشريفين المخصص لضيوف خادم الحرمين الشريفين"، والذي يعمل على إيضاح مناسك الحج والعمرة، وتقديم نصائح الاستعداد للرحلة، إضافة إلى طرق التواصل مع الجهات الأمنية، وإمكانية معرفة أوقات الصلاة واتجاه القبلة.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أطلقت منذ تولي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مجموعة من التطبيقات الالكترونية في إطار مواكبتها لرؤية 2030، حازت هذه التطبيقات على رضى المستفيدين من خدماتها، وسهلت الوصول لخدماتها المتنوعة بمستويات متقدمة تواكب التقنية والتحول الرقمي.