السعودية | وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائف المرتبة الثامنة للمقابلات الشخصية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:34 مساءً, 20 يناير 2020 م المناطق - واس دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 13 إلى 17 ربيع الأول 1441 هـ، على وظائف باحث شرعي وباحث قانوني ومطور برامج للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، إلى الدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءًا من يوم الأحد غرة جمادى الآخرة 1441 هـ، داعية المتقدمين والمتقدمات إلى طباعة بطاقة المقابلة الشخصية من موقع الوزارة، التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

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