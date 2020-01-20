شكرا لقرائتكم خبر عن " التواصل الحكومي" يعتمد 5 تطبيقات جديدة للشؤون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام, خمس تطبيقات إلكترونية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتنوعة عبر منصاتها الرقمية المختلفة لتُمكن الجميع من الاستفادة من خدماتها في مجالات العناية بالمساجد والدعوة إلى الله. وتشمل التطبيقات: ("تطبيق مساجد": الذي يتيح للمتصفح فرصة استكشاف المساجد القريبة من موقعه الذي يتواجد فيه , ومتابعة قائمة المساجد المفضلة , وأيضا التواصل مع الإمام والمؤذن, وإمكانية إرسال ملاحظات خاصة بالمسجد , و"تطبيق مصحف المدينة النبوية" الذي يوفر نسختين عاليتي الدقة من مصحف المدينة المنورة برواية حفص عن عاصم , ويدعم ثلاث عشرة لغة عالمية , كما يحتوي على خاصية البحث السريع والإشارة المرجعية , والقراءة الليلية , ومشاركة المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي, و"تطبيق هدي النبي في الحج" للتعريف بشكل كامل بأداء المناسك من الإحرام حتى التحلل , مع خاصية الاتصال بالهاتف المجاني المخصص لخدمة ضيوف الرحمن , و"تطبيق زاد الحاج والمعتمر" الذي يساعد على أداء مناسك الحج والعمرة مع توفير مجموعة من الكتب وخاصية البحث ومشاركة الكتب التي تعزز الثقافة الإسلامية, و"تطبيق برنامج خادم الحرمين الشريفين المخصص لضيوف خادم الحرمين الشريفين" , الذي يعمل على إيضاح مناسك الحج والعمرة , وتقديم نصائح الاستعداد للرحلة , إضافة إلى طرق التواصل مع الجهات الأمنية , وإمكانية معرفة أوقات الصلاة واتجاه القبلة) .

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