شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ 4 ظهروا في «فيديو تناول المسكر» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تعاطي مجموعة من الأشخاص للحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها وعرضها غير آبهين بالعواقب، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، 4 مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ 4 ظهروا في «فيديو تناول المسكر» بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.