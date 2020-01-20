الحريري : توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا حكومة تتحمل المسؤولية

2020-01-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

جدد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الدعوة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتفادي المواجهة بين الجيش والمواطنين.

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وقال الحريري : الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يوميًا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية لافتا إلى أن الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصرارًا على إنكار الواقع السياسي المستجد.

وتابع الحريري : حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يومًا فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة.

وختم الحريري بالقول : المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يومًا بعد يوم مضيفًا أن استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية.

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