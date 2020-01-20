2020-01-20

الدفاع المدني يستذكر الشهيد البيشي بعد مرور 36 عامًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

في بادرة وفاء وعرفان بالجميل استذكر الدفاع المدني أحد رجال الأبطال الذين استشهدوا أثناء تأدية مهام عملهم.

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ونشر الدفاع المدني صورة الشهيد وعلق عليها بالقول: استُشهد في مثل هذا اليوم من عام 1406هـ وكيل رقيب محمد البيشي أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وقد تفاعل العديد من المواطنين مع هذه اللفتة الإنسانية وتسابقوا في الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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