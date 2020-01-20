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2020-01-20 الإطاحة بـ4 مواطنين تعاطوا المخدرات وشربوا المسكر بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أطاحت شرطة الرياض بـ 4 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو يتعاطون الحبوب المخدرة ويشربون المسكر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تعاطي مجموعة من الأشخاص للحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها وعرضها غير آبهين بالعواقب، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، أربعة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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