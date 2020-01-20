رسالة من مدير مدرسة في موسم الامتحانات تلقى صدى واسعًا 

2020-01-20

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

في موسم الامتحانات، ينشغل الكثير من الطلاب بالإعداد والمراجعة، ويعيش الكثير من الطلاب أجواء التوتر والقلق، مع الضغط للارتقاء إلى مستوى التوقعات، لكن أحد مديري المدارس في منطقة الدمام حاول برسالة أن يزيح عن كاهل طلابه كل هذه المشاعر السلبية.

وأرسل مدير المدرسة العالمية الهندية في الدمام، رسالة خاصة لأولياء أمور الطلاب، وبسبب لطفها الشديد وكلماتها المدرسة التي اتسمت بطابع أبوي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي الهندية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا الرسالة المؤرخة بيوم 15 يناير من هذا العام، كان شاركها أحد أولياء الأمور، وفيها أبرز المدير أن الاختبارات لا تعني نهاية العالم، وأن الأطفال يواجهون ضغطًا حادًا من أجل الأداء الجيد، وهو ما قد يؤتي بنتائج عكسية، حيث يمكن أن يثبط احترامهم لذاتهم، مضيفًا أن العلامات لا تهم دائما، وقال إنه سيكون هناك دائمًا فنان لا يحتاج إلى فهم الرياضيات والعكس بالعكس.

كما طلب من الآباء تقديم الدعم وعدم الضغط على الأطفال خلال موسم الامتحانات.

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وقال إن الطلاب لن يحكم عليهم على أساس علاماتهم، مؤكدًا على أنهم سيكونون فائزين في الحياة إذا تعاملوا مع الضغوط بشكل جيد، وفي النهاية طلب من الآباء مساعدة أطفالهم على التغلب على العالم.

كما نصح الطلاب بعدم متابعة ما أسماه بـ سباق الفئران، قائلاً إن الأطباء والمهندسين ليسوا بالضرورة أسعد الأشخاص في العالم.

وكان للرسالة صدى لدى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، الذين أعربوا عن تقديرهم لمدير المدرسة على نظام الاختبار، حتى أن الكثير منهم قالوا إن هذا هو الشعار الوحيد الذي يحتاجه الطلاب.

وكانت دراسة قد أجريت في عام 2018 قد وجدت أن 82.2 % من المراهقين يواجهون ضغوطا شديدة قبل أسبوع من موسم الامتحانات وأن نفس التوتر مرتبط أيضا بمعدلات انتحار مرتفعة بين الطلاب في الهند.

يُذكر أن مديرة مدرسة لبنانية كانت أرسلت رسالة مشابهة إلى أولياء الأمور في موسم الامتحانات عام 2017 جاء فيها: أرجوكم أن تتذكروا أنه من بين هؤلاء الأولاد الممتحنين يوجد الفنان الذي ليس بحاجة إلى فهم الرياضيات، وذلك الذي يتحلى بالحس الموسيقي، فلا تؤثر فيه علامات الكيمياء، وهناك الرياضي الذي تهمه اللياقة البدنية أكثر من الفيزياء، فإن حاز أولادكم علامة مميزة فهذا رائع، وإن لم يحرزها فلا ترهبوهم، ولا تمسوا بكرامتهم، كي لا يؤثر الأمر سلبًا في نفوسهم وثقتهم بأنفسهم، أخبروهم أنه عابر وبسيط، ولربما أنهم مندوبون في المستقبل لأمور أكبر في الحياة.

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