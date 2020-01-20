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الفيصل يترأس اجتماع النظارة الخامس لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اجتماع مجلس النظارة الخامس.

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واستعرض المجلس إنجازات أمانة الوقف للعام الماضي، والتي تضمنت الانتهاء من تثبيت العلامات الصغيرة لحدود أراضي الوقف في جدة وبحرة والجموم، وتثبيت العلامات الكبيرة وحصر المباني والمنشآت داخل حدود أراضي الوقف وتنفيذ برنامج حماية لها من التعديات.

كما اطلع المجلس على عدد من الأعمال، ومنها الانتهاء من إنشاء محطة لتحلية المياه تغذي قرية مدركة بالجموم بالمياه الصالحة للشرب، وبازانين لسقيا المياه، أحدها في ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد، والآخر في حديقة التحلية المجاورة لطريق الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى افتتاح المتحف الخاص بالوقف والكائن في مقره الرئيسي للتعريف بأهمية الوقف وإنجازاته منذ تأسيسه في 1367هـ.

وتطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية كذلك عددا من الموضوعات التي اتخذت حيالها التوصيات اللازمة.