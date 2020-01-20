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عدن - ياسمين التهامي - أطلق الإعلامي السوري فيصل القاسم نبوءة مثيرة للجدل بشأن دولة عربية ، محذرا سكانها مما سيحدث.

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مذيع الجزيرة “فيصل القاسم“ يفجر نبوءة مرعبة تهز الوطن العربي: انهيار وشيك لدولة عربية



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وقال "القاسم" في سلسلة تغريدات: بعد البدء بتطبيق قانون قيصر قريباً ...خبراء اقتصاديون يتوقعون ان يرتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية الى ثلاثة الاف ليرة للدولار الواحد..وسيكون في تصاعد غير مسبوق.

وأضاف: لا تحولوا دولارات الى سوريا: البنك المركزي سيفرض على السوريين أن يصرفوا الدولار حسب السعر الرسمي ٤٣٥ ليرة للدولار بينما سعره الحقيقي ١٥٠٠ ليرة.يعني البنك سيسرق اموالكم بشكل رسمي عندما تقومون بالتحويل الى سوريا.لهذا : لا تحولوا دولاراً واحداً الي سوريا لأنكم تخسرون ٨٠٪ من قيمته.

واستدرك: وزير الداخلية السوري يهدد بملاحقة اي شخص ينشر أسعار صرف الليرة لك يا أهبل عندما يكون لديك مرض خطير تذهب للطبيب وتعالجه ولا تتستر عليه.عالجوا أصل الانهيار الاقتصادي بسوريا بدل ملاحقةرواد مواقع التواصل.قل لبشار ان يعيد 5%من ملياراته في البنوك الاجنببة الى سوريا تتعافى الليرة فورا.