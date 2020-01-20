شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ”السر القديم” الذي يدفع العاهل المغربي للامتناع عن تقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس حتى الآن!؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لفت غياب ملك المغرب عن تأدية واجب العزاء في السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد، انتباه البعض، خاصة أنه لم يكن هناك عارض يمنعه، وأرسل شقيقه الأمير مولاي رشيد.

وتلقى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، العزاء في وفاة السلطان قابوس، من قبل عدد كبير من ملوك وزعماء الدول العربية، بينما غاب الملك محمد السادس، ملك المغرب، عن المشهد حيث اكتفى بإرسال شقيقه.

قد يهمك ايضاً:

مذيع الجزيرة “فيصل القاسم“ يفجر نبوءة مرعبة تهز الوطن العربي: انهيار وشيك لدولة عربية



أول تدخل عسكري سعودي في عمان بعد أيام من وفاة السلطان قابوس وتنصيب هيثم بن طارق.. وهكذا جاء الرد من البحرية العمانية



الإماراتيون يصدمون محمد بن زايد بشأن “حماس“ وجماعة الإخوان المسلمين.. الحركة الإسلامية تكتسح الإمارات بشعبية كبيرة



رجل فاجأه “أسد مفترس“ في الغابة فتخلص منه بحيلة ذكية لا تخطر على البال.. (فيديو رهيب)



وفاة عريس مع عروسته بعد ساعات من ليلة الدخلة.. والسبب صادم للجميع! (صور)



Advertisements

“عاد من العمل فجأة فوجد زوجته في أحضان عشيقها”.. وهذا رد فعله !



السعودية تستفيق على جريمة مروعة هزت الوجدان.. سعودي يقتل زوجته بطريقة لا تخطر على بال بعدما رآها داخل السيارة.. والسبب صادم!



تعرف على ”السر القديم” الذي يدفع العاهل المغربي للامتناع عن تقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس حتى الآن!؟



في أغرب حادث من نوعه... شابة سعودية حسناء تقتحم بسيارتها محلات بيع الملابس.. شاهد ماذا حدث؟ (صور)



واقعة حاكم دبي محمد بن راشد’’ مع مراهقة والدماء تنزف منها تشعل منصات التواصل.. شاهد مافعله بها؟ (فيديو)



شاهد.. الكوبرا تتألم وتعاني سكرات الموت .. لن تصدق ماذا ابتلعت وكيف تعامل معها مروض الثعابين؟ “فيديو مرعب“



وكشفت وسائل إعلام محلية، سبب غياب ملك المغرب، مشيرة إلى أن غياب الملك يعود إلى تقليد وقانون قديم يمنع ملوك وسلاطين العائلة العلوية الحاكمة في المغرب من حضور التعازي أو حفلات الزفاف حتى إذا تعلق الأمر باحتفالات العائلات المالكة في البلدان الأخرى.



وخلال مقابلة مع صحيفة آل باييس الإسبانية عام 2005، شرح الملك محمد السادس سبب غياب الملوك المغاربة من سلالة العلويين حفلات الزفاف والتعازي، قائلاً "إن تقاليدنا لا تسمح للملوك بحضور حفلات الزفاف أو الجنازات بالخارج".