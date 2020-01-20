تطبق ابتداءً من اليوم.. الكشف عن نسبة الزيادة في أسعار الدواجن

تبدأ شركات الدواجن المبردة زيادة أسعار منتجاتها بنسبة تراوح بين 10 – 12.5% (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) اعتبارا من اليوم (الإثنين)، تزامنا مع قرار مصانع الأعلاف الوطنية رفع قيمة منتجاتها بنسبة تراوح بين 20 – 30%، بعد قرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف منذ مطلع يناير الجاري.

وبحسب “عكاظ”، قالت مصادر إن زيادة أسعار الأعلاف بواقع 200 – 400 ريال للطن سترفع التكلفة الإنتاجية بنحو 60 – 65 هللة للدجاجة الواحدة، لافتة إلى أن إعادة تقييم الأسعار مرتبطة بالتطورات الحاصلة في السوق على صعيد الزيادة غير المتوقعة لأسعار الأعلاف.

وأوضحت أن أسعار الدواجن سترتفع بنحو 100 – 150 هللة على مختلف الأوزان (بخلاف قيمة ضريبة القيمة المضافة).

وأضافت: السعر الجديد سيكون 10 ريالات مقابل 8.5 ريال «زنة 800 غرام»، و11.5 ريال مقابل 10 ريالات «زنة 900 غرام»، و12 ريالا مقابل 10.5 ريال «زنة 1000 غرام»، و13.5 ريال مقابل 12 ريالا «زنة 1100 غرام»، و14.5 ريال مقابل 13 ريالا «زنة 1200 غرام».