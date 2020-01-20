بالصور: رئيس هيئة الأركان يفتتح أول قسم نسائي عسكري بالقوات المسلحة

أعلنت القوات المسلحة افتتاح قسم نسائي عسكري، يهدف لاستقطاب عناصر نسائية من المواطنات للعمل بالفروع المختلفة للقوات المسلحة. وافتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض حامد الرويلي أمس (الأحد)، القسم النسائي العسكري بالقوات المسلحة.

واستمع الفريق الرويلي للشرح الذي قدمه مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة اللواء طيار عماد العيدان، حول إجراءات ومراحل القبول، والمواقع التي ستعمل فيها المرأة بالقوات المسلحة.

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