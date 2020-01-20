السعودية اليوم / مدير تعليم الشرقية يفتتح مهرجان القراءة الـ 14بالظهران



الظهران 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

افتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم، فعاليات "مهرجان القراءة"، الذي تنظمه مدارس الظهران الأهلية في دورته الـ ١٤ على التوالي.

وتجول الدكتور الشلعان، على أركان وأقسام المهرجان، واستمع لشرح موجز حول محتوياته والذي تشارك فيه "٣٨" دار نشر ويتضمن أكثر من ٦٢٠٠ ألف عنوان وما يقارب من ستمائة ألف كتاب باللغتين العربية والانجليزية ويستفيد منه الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والأهالي، معرباً عن سعادته بتنظيم مثل هذا المهرجان واستقطابه دور نشر كبيرة، متمنياً أن يحقق المعرض الأهداف المرجوة منه وأن يجد مرتادوه ما يطمحون إليه من اقتناء الكتاب ويحقق رغباتهم المعرفية والمتعة .

وأكد الدكتور الشلعان، أن الكتاب الورقي رغم الثورة المعلوماتية التقنية إلا أنه أثبت اجتذابه للقارئ بمختلف مستوياته الاجتماعية والعمرية، بفضل ما تحتويه معارض ومهرجانات الكتاب من تنوع فكري ثقافي، مؤكداً دعم حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - من خلال رؤية 2030 الطموحة، وسعي وزارة التعليم لترجمة هذا الدعم السخي للطلاب والطالبات وغرس حب القراءة في نفوسهم وتسليحهم بشتى ألوان العلوم والمعرفة لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

يذكر أن المهرجان يتضمن حزمة من الفعاليات المتنوعة خاصة بالأطفال، ومحاضرات وورش عمل خاصة بالتربويين والتربويات إلى جانب الأهالي، إضافة لفعاليات خاصة بالمؤلفين والمؤلفات، وفيلم تعريفي عن مدارس الظهران الاهلية، فيما قدم عضو المجلس الاستشاري بمدارس الظهران صلاح الزامل فقرة حول أهمية القراءة وانعكاسها المباشر على تنمية شخصية الأطفال، استشهد خلالها بعدة أسماء وشخصيات غيرت القراءة من حياتهم .

// انتهى //

13:54ت م

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