السعودية اليوم / مركز مراقبة السموم بالشرقية يحصل على اعتماد CAP



الدمام 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

نجح مركز مراقبة السموم بالمنطقة الشرقية في الحصول على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض "CAP"، وذلك نتيجة لتطبيق المركز لمعايير الجودة.

يذكر أن المركز قد حصل سابقاً على اعتماد الآيزو، ويقوم بتشغيله كادر سعودي بنسبة 98%‏.

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13:27ت م

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