السعودية اليوم / " مشروع تطوير نظام حماية حقوق المؤلف"... ورشة عمل بالهيئة السعودية للملكية الفكرية



الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

نظمت الهيئة

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أهمية الورشة لما لها من دور كبير في تطوير نظام حماية حقوق المؤلف، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت خطة عمل لتطوير أنظمة الملكية الفكرية، إذ بدأت بمشروع تطوير نظام حماية حقوق المؤلف الصادر، تحقيقاً لأهداف الهيئة في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإعمالاً لاختصاص الهيئة في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

وتضمنت الورشة عدة محاور، منها مستجدات التشريعات والأنظمة، واختصاصات الهيئة بتنفيذ وتطبيق النظام محل التطوير، وأهداف مشروع تطوير النظام، كما تطرقت الورشة إلى الأسباب التي دعت إلى إعداد المشروع، ومواطن التعديل والتطوير والإضافة في مشروع النظام المطور، ومسار المنازعات والدعاوى الناشئة عن مخالفة نظام حماية حقوق المؤلف.

يذكر أن الهيئة تقوم بعدة مهـام من أبرزها، إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، كما تتولى تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

كما تتابع الهيئة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، وإنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى إصدار التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عملها.

// انتهى //

13:10ت م

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الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسنظمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أمس، ورشة عمل "مناقشة مشروع تطوير نظام حماية حقوق المؤلف"، بحضور عددٍ من المختصين والمهتمين بمجال حقوق المؤلف من القطاعين العام والخاص، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أهمية الورشة لما لها من دور كبير في تطوير نظام حماية حقوق المؤلف، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت خطة عمل لتطوير أنظمة الملكية الفكرية، إذ بدأت بمشروع تطوير نظام حماية حقوق المؤلف الصادر، تحقيقاً لأهداف الهيئة في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإعمالاً لاختصاص الهيئة في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.وتضمنت الورشة عدة محاور، منها مستجدات التشريعات والأنظمة، واختصاصات الهيئة بتنفيذ وتطبيق النظام محل التطوير، وأهداف مشروع تطوير النظام، كما تطرقت الورشة إلى الأسباب التي دعت إلى إعداد المشروع، ومواطن التعديل والتطوير والإضافة في مشروع النظام المطور، ومسار المنازعات والدعاوى الناشئة عن مخالفة نظام حماية حقوق المؤلف.يذكر أن الهيئة تقوم بعدة مهـام من أبرزها، إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، كما تتولى تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.كما تتابع الهيئة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، وإنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى إصدار التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عملها.// انتهى //13:10ت م0067

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