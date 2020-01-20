السعودية اليوم / قيادة عمليات بغداد تؤكد التزامها بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهر الرئيسة "ساحة التحرير"



بغداد 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم ، التزامها الكامل بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهرالرئيسة في بغداد "ساحة التحرير" والمناطق المحيطة بها.

ودعت في بيان صحفي المتظاهرين السلميين إلى عدم الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع المجاميع التي تحاول إثارة العنف من التغلغل داخل ساحة التظاهر.

وعبرت قيادة عمليات بغداد عن شكرها للتعاون الذي أبداه المتظاهرون السلميون مع القوات الأمنية طيلة ليلة أمس وصباح اليوم في مكافحة غلق الشوارع ورفض مشاهد العنف وخرق القانون.

ويأتي هذا البيان فيما تواصلت اليوم في تسع محافظات عراقية بوسط وجنوب العراق بينها العاصمة بغداد عمليات قطع الطرق والجسور في إطار حملة تصعيدية يقوم بها الحراك الشعبي للضغط باتجاه تلبية مطالبه المعلنة, ومن بينها تشكيل حكومة مستقلة وإجراء انتخابات مبكرة.

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13:00ت م

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