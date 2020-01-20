السعودية اليوم / مقتل ستة أشخاص في هجوم مسلح على بلدة بالكاميرون



ياوندي 25 جمادى الأولى 1441 هـ 20 يناير 2020 م واس

قُتل ستة أشخاص في بلدة غانسي اقصى شمال الكاميرون، بعد هجوم مسلح نفذه إرهابيون يشتبه أنهم من جماعة " بوكو حرام " الإرهابية.

وأكدت مصادر محلية اليوم، أن الهجوم دام لعدة ساعات، مشيرين إلى أن هذه البلدة لم يسبق لها وأن تعرضت لهجمات من الجماعات الإرهابية التي تنشط في الكاميرون منذ 2014.

يُذكر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تصاعداً للأعمال الإرهابية من جماعة "بوكو حرام" في أقصى شمال الكاميرون.

وكان الرئيس الكاميروني بول بيا، دعا مؤخراً إلى التضامن بين الدول التي تأثرت "ببوكو حرام"، من أجل التعبئة من جديد ومضاعفة الجهود لوضع حد نهائي لهولاء الإرهابيين.

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12:46ت م

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