السعودية اليوم / تعليم مكة يخصص برامج تدريبية في المدارس السعودية في الخارج



مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

خصصت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ستة برامج تدريبية في الفصل الدراسي الثاني ضمن برنامج التدريب عن بعد لمنسوبي المدارس

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، بجهود إدارة التدريب والابتعاث في تعليم منطقة مكة المكرمة وفريق العمل المشارك في برنامج التدريب عن بعد لمنسوبي المدارس السعودية في الخارج، منوهاً بالخدمات التدريبية والبرامج المهنية المتطورة، التي تسهم في رفع جودة وكفاءة الأداء المهني للمتدربين في المدارس السعودية حول العالم.

ويسعى البرنامج إلى تطوير شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية بالخارج في دول ماليزيا وإندونيسيا وإسبانيا وتركيا وروسيا والصين وجيبوتي والمغرب والجزائر وفرنسا وباكستان والهند وإيطاليا والنمسا، حيث تم تدريب نحو 5105 مستفيدين في 16 مدرسة في 14 دولة خلال العام 1440هـ، منهم 2511 في الفصل الأول، و2594 في الفصل الثاني من خلال 16 برنامجاً تدريبياً.

// انتهى //

12:39ت م

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مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسخصصت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ستة برامج تدريبية في الفصل الدراسي الثاني ضمن برنامج التدريب عن بعد لمنسوبي المدارس السعودية في الخارج، تستهدف 2200 متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية في 13 مدرسة في 10 دول، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج التدريب عن بعد ما يقارب 7358 متدرباً ومتدربة خلال العام الماضي والفصل الدراسي الأول لهذا العام .وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، بجهود إدارة التدريب والابتعاث في تعليم منطقة مكة المكرمة وفريق العمل المشارك في برنامج التدريب عن بعد لمنسوبي المدارس السعودية في الخارج، منوهاً بالخدمات التدريبية والبرامج المهنية المتطورة، التي تسهم في رفع جودة وكفاءة الأداء المهني للمتدربين في المدارس السعودية حول العالم.ويسعى البرنامج إلى تطوير شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية بالخارج في دول ماليزيا وإندونيسيا وإسبانيا وتركيا وروسيا والصين وجيبوتي والمغرب والجزائر وفرنسا وباكستان والهند وإيطاليا والنمسا، حيث تم تدريب نحو 5105 مستفيدين في 16 مدرسة في 14 دولة خلال العام 1440هـ، منهم 2511 في الفصل الأول، و2594 في الفصل الثاني من خلال 16 برنامجاً تدريبياً.// انتهى //12:39ت م0057

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.