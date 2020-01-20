السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يشيد بحصول جمعية الأطفال المعوقين على أعلى معيار لقياس الأداء وتقنية المعلومات من جائزة الملك خالد



الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

وصف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين حصول الجمعية على شهادتين بالأعلى أداء في معياري أليات قياس الأداء، وتقنية المعلومات من جائزة الملك خالد لعام 2019 ، بأنه انجاز جديد يضاف إلى مجمل الإنجازات التي حققتها الجمعية على مدى خمسة وثلاثين عاماً في ظل العناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، مبيناً أن ذلك يؤكد ريادة هذه المؤسسة التي صارت نموذجاً يحتذى في الحوكمة والشفافية الإدارية والمالية.

ونوه سموه بجائزة الملك خالد باعتبارها واحدة من الجوائز المعتبرة التي تمنحها مؤسسة الملك خالد للجمعيات الخيرية، وتحظى بتقدير كبير لما تتميز به من مصداقية وموضوعية في تقييم أداء المنظمات غير الربحية ، مشيراً إلى أن مثل هذا الجوائز تسهم في تطوير العمل الخيري في بلادنا لصالح الفئات المستهدفة.

وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن جمعية الأطفال المعوقين تشهد حالياً نقلة نوعية في تطوير أدائها عبر حزمة من الاجراءات الادارية لتعظيم الفائدة من قدراتها وامكاناتها، التي تراكمت منذ تأسيسها وحتى الان، لتقديم خدمات متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة بأعلى مستوى من المعايير والمواصفات الدولية في هذا المجال، معرباً عن شكره وتقديره لقطاعات الدولة المختلفة وللشركاء من مؤسسات القطاع الخاص وأهل الخير من الأفراد الذين ساندوا الجمعية على مدى سنوات طويلة ومنحوها هذه الثقة للعناية بفئة غالية من الأطفال، وكان لذلك أثر بالغ في أن تكون هذه الجمعية واجهة حضارية وإنسانية لقضية الإعاقة في المملكة.

يذكر أن جمعية الأطفال المعوقين سبق وأن حصلت عام 2018م، على شهادة تقدير من مؤسسة الملك خالد في معيار الأعلى أداءً في تقنية المعلومات فرع التميز للمنظمات غير الربحية للعام 2017م، حيث تمكنت من ميكنة العمل الإداري بين إدارات الجمعية ومراكزها من جهة، وبين الجمعية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة من جهة أخرى.

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12:22ت م

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