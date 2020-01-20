السعودية اليوم / مسؤولة أممية تحثّ على تجديد الدفع باتجاه الإصلاح بالعراق



بغداد 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

حثّت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت على تجديد الجهود من أجل الإصلاح، مُعربةً عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت المسؤولة الأممية في بيان صحفي اليوم على المضي قُدماً لتلبية احتياجات الشعب العراقي, منوهة بأن بناء القدرة على الصمود على مستوى الدولة والمجتمع عملٌ صعبٌ لكنه ضروري.

وقالت "في الأشهر الأخيرة، خرج مئات الآلاف من العراقيين من جميع مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن آمالهم في حياةٍ أفضل،خالية من الفساد والمصالح الحزبية والتدخل الأجنبي ,معتبرة مقتل وإصابة متظاهرين سلميين إلى جانب سنوات طويلة من الوعود غير المُنجزة قد أسفر عن أزمة ثقةٍ كبيرة".

وتابعت "بعد شهرين من إعلان رئيس الوزراء استقالته، لا يزال القادة السياسيون غيرقادرين على الاتفاق على طريق المُضي قُدماً, وفي حين كان هناك إقرارٌ علنيّ من جميع الجهات الفاعلة بالحاجة إلى إصلاح عاجل".

وشددت على أنه قد حان الوقت الآن لوضع هذه الكلمات موضع التنفيذ وتجنب المزيد من العرقلة لهذه الاحتجاجات من جانب أولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الخاصة، ولا يتمنون الخير للعراق وشعبه.

// انتهى //

12:19ت م

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