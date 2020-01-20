السعودية اليوم / 2000 طالب وطالبة يستأنفون الدراسة في 32 حلقة تحفيظ ودار نسائية في جمعية كرام في رفحاء



رفحاء 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

يستأنف أكثر من 2000 طالب وطالبة نشاطهم التعليمي بحلقات القرآن في 32 حلقة تحفيظ ودار نسائية، تتبع لجمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء والقرى والهجر التابعة لها بمنطقة الحدود الشمالية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، كما فتحت "جمعية كرام" التسجيل لجميع المراحل.

وأوضحت الجمعية أن الدراسة تبدأ بعد صلاة العصر في 12 حياً بمحافظة رفحاء، وكذلك في مدينة لينة، وهجرة الجبهان، والخشيبي، والشريم، والسوقي وطويريق.

وكذلك في 11 دار نسائية، بالإضافة لمصلى جامع الشمال برفحاء، ومصلى علي التويجري بحي الورود، وحلقة إسكان الملك عبدالله التنموي، مشيرة إلى أنها أعدّت خطتها التعليمية وبرامجها التحفيزية للملتحقين بالجمعية من مختلف الفئات العمرية من الصغار والشباب والكبار "رجال ونساء"، بمشاركة كادر تعليمي وإشرافي متميز، سعيًا من الجمعية لأداء رسالتها وتحقيق أهدافها السامية في تعليم وتحفيظ كتاب الله - عز وجل -.

// انتهى //

12:19ت م

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