السعودية | المتسابق الفرنسي ستيفان بيترهانسل: أيادي المملكة مفتوحة وشعرت وكأنني في بيتي

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أبدى المتسابق الفرنسي الحاصل على المركز الثالث في فيئة السيارات برالي دكار 2020 “ستيفان بيترهانسل” عن اعجابه الشديد بالطبيعة الجغرافية للمملكة التي جرت فيها مراجل السباق.

وأكد المتسابق الفرنسي اعجابه الشديد بالتنظيم الفائق للسباق والطبيعة التي مرت من خلالها مراحل السابق مشيراً أنه لم يسبق له أن شاهد مثل هذه الطبيعة التي تمتاز بها المملكة.

كما أشاد بيترهانسل بكرم الضيافة السعودية التي وصفها بالأيادي المفتوحة والتي أشعرته وكأنه في بيته معرباً عن شكره الجم للمملكة وللقائمين على السابق.

الاجمل في اللقاء الذي نشره حساب السفارة الفرنسية في الرياض أن مجري اللقاء هو رجل الاعمال والرئيس التنفيذي لشركة فيولا السعودية الفرنسية الأستاذ “فيصل بن عبدالعزيز الدويش” الذي عرف عنه مبادراته لتصحيح الصورة النمطية الخاطئة عن المملكة.