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الترخيص لـ 18 جمعية بيئية في المملكة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لـ 18 جمعية بيئية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

كشف الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف د. عبدالرحمن الطريقي عن أن عدد الجمعيات البيئية التي وافقت الهيئة على الترخيص لها بلغ 18 جمعية في مناطق المملكة.

وأضاف: نأمل أن تسهم الجمعيات في رفع الوعي البيئي وسنعمل على الدعم والمساندة؛ لتحقيق أهدافها.

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