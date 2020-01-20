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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت: «الصقور السعودية» أبدع في معرض الطيران 2020 والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال مأدبة غداء أقامها السفير الشيخ علي الصباح تكريماً لأعضاء فريق الصقور السعودية المشارك في معرض الكويت للطيران 2020.
وأعرب عن بالغ الشكر لقيادة المملكة ووزارة الدفاع على مشاركة فريق الصقور الذي أبدع في العروض الجوية والتشكيلات التي رسمت فى سماء الكويت شعارات الترابط والأخوة بين الشعبين وأعطت أجمل أمثلة التعاون الخليجي لإنجاح ما تقوم به من فعاليات ومعارض.
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وبين السفير الكويتي أن المعرض تميز بالرعاية السامية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظه الله ورعاه- وبالمشاركة الواسعة من الشركات والفرق العالمية، مقدراً مشاركة الفريق السعودي الذي يؤكد ويعزز التعاون الدائم بين المؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية بين البلدين الشقيقين.
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