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سهم أرامكو يسجل 34.45 ريال في التعاملات الصباحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل سعر سهم أرامكو 34.45 ريال في التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، بحسب هيئة السوق المالية “تداول”.
يذكر أن سهم أرامكو أغلق بالأمس منخفضًا عند 34.35 ريال حيث تراجع بمقدار 0.25 ريال أو ما يعادل 0.72%.
وكان سعر سهم أرامكو في الإغلاق السابق 34.60 في جلسة الخميس الماضي.
وبلغ عدد الصفقات على سهم أرامكو أمس الأحد، 12,873 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 851 سهمًا، وكانت الكمية المتداولة من سهم أرامكو 10,953,252 سهمًا بقيمة 377,116,149.05 ريالات.
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