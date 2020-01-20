موانئ تحصل على شهادة الأيزو في مجال أمن المعلومات

2020-01-20

متابعات الخليج 365 - واس

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حصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” على شهادة الأيزو في مجال أمن المعلومات (ISO27001)، وذلك بعد تطبيقها جميع المعايير الدولية على مستوى إدارة أمن المعلومات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ للتحول الرقمي، من خلال توفير خدمات رقمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة التي تهدف إلى تعزيز التنافسية، وزيادة الكفاءة والجودة والفاعلية في قطاع الموانئ، مما يحقق التميز في الأداء الحكومي، ويحسن من مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة وفق رؤية المملكة 2030.

وعملت “موانئ”‏ ‏ممثلةً في إدارة أمن المعلومات على الالتزام بأفضل المعايير العالمية عبر تنفيذ التطبيقات المثلى في مجال حوكمة البيانات وسريتها والمخاطر الشاملة، بالإضافة إلى رفع القدرة على الاستجابة بفاعلية على التهديدات الإلكترونية والهجمات السيبرانية التي قد تتعرض لها و تؤثر في سير العمليات الرئيسة والتشغيلية.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ حصلت خلال العام المنصرم على شهادتي الأيزو لإدارة المخاطر (ISO 31000)، وكذلك على شهادة الأيزو لإدارة الجودة (9001) وذلك لتنظيم عملياتها ومخرجاتها بشكل فعال في مجال تقنية المعلومات عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات، وتوثيقها، واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة.

وتُعد شهادة الأيزو مجموعة أو عدداً من الشهادات الدالة على تطبيق نظام تأكيد الجودة في المنظمة الحاصلة عليها، حيث تمثل ضمان تأكيد لجهة ثالثة بقدرة المنظمة الحاصلة عليها على تلبية المواصفات والمعايير المطلوبة للجودة عن المنتج الذي تقدّمه، إضافةً إلى ذلك فهي تدلّ على أنّ أداءها ونشاطها قد وصل للمستويات الاحترافية.

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