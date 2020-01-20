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المملكة تدين اعتداء الحوثي على مسجد بمأرب
راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى
متابعات الخليج 365 - واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.
وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلًا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، عادةً هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي، داعيةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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