إنفوجرافيك.. معلومات عن أكبر قرية للشحن في الشرق الأوسط بمطار الرياض

دشّن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المرحلة الأولى لمشروع أكبر قرية نموذجية للشحن الجوي في ‏مطار الملك خالد الدولي بالرياض‎.‎ وتقع القرية في منطقة المساندة بمطار الملك خالد الدولي، على مساحة تُقدر بحوالي 275 ألف متر مربع، وتُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، في حين تبلغ طاقتها الاستيعابية 1.6 مليون طن سنوياً.

وتتميز القرية بأنها ستنجز عمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع في مكان واحد وبكفاءة عالية، وستعمل على استقطاب المزيد من شركات الشحن المحلية والعالمية، إضافة إلى تعزيز التجارة الإلكترونية وزيادة النشاط الاقتصادي. ويُعد المشروع منصة لوجيستية بين قارات ‏العالم الثلاث، ‏ومركزًا للخدمات يقدم حلولًا متكاملة للشحن في موقع واحد‏‎، ويُتوقع أن تصل عوائد الشحن الجوي المتوقعة للقرية إلى أكثر من 6%.