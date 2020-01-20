المسند يحذر من طلعات البر.. ويكشف عن تعرض المملكة لموجة من الصقيع

أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية (تسميات) عبد الله المسند، عن توقعه لتعرض مناطق المملكة لموجة شديدة البرودة تصل إلى الصقيع في عدة مناطق، مع تدن درجات الحرارة – بمشيئة الله-.

وفي سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أضاف “المسند”:”من المتوقع أن تهبط درجة الحرارة لمستويات متدنية قبيل نهاية الأسبوع، وتمتد حتى الأسبوع القادم، وعليه أهيب بمربي المواشي بحماية حلالهم وأخذ الحيطة والله الحافظ -والله أعلم”.

وواصل: “من المتوقع أن يتشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى قبيل نهاية الأسبوع الحالي، بالإضافة للأسبوع القادم، وعليه نهيب بالمزارعين أخذ حيطتهم والله الحافظ”.

وأشار إلى أنه في ظل الظروف الجوية القارسة البرودة يُفضل إلغاء طلعات البر (الكشتات) خاصة للعوائل في إجازة نهاية الأسبوع الحالي، وذلك في المناطق الشمالية والوسطى وشمال الشرقية.