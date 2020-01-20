تنبيه متقدِّم لعسير: ضباب كثيف وشبه انعدام للرؤية الأفقية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة عسير. وأوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد ضبابًا كثيفًا، يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبارق وتنومة ومحايل، وتبدأ الساعة الـ23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين.

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