السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم دروساً علمية بحي الجنادرية في الرياض



الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنظيم والجنادرية، عدداً من الدروس العلمية، يلقيها عدد من الدعاة في جامع أم يوسف العطير، بعد صلاتي المغرب والعشاء.

ويلقي غداً الثلاثاء الدكتور فهد بن فرج الجهني درساً في "تفسير سورة الفاتحة وقصار المفصل"، وفي اليوم التالي يلقي الدكتور بدر بن علي العتيبي درساً في "الأصول الستة للإمام محمد بن عبدالوهاب"، أما يوم السبت الثلاثين من الشهر ذاته، فيلقي محمد بن عاني الدهمشي درساً في "متن البناء في الصرف".

وتأتي هذه الدروس ضمن برنامج الأيام العلمية الذي ينفذه فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:53ت م

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