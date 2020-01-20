السعودية اليوم / بلدية رفحاء تنفذ جولات رقابية على محال تجهيز الرحلات البرية



رفحاء 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة رفحاء ممثلة بقسم صحة البيئة، جولات رقابية تفتيشية على محلات بيع مستلزمات الرحلات البرية، بهدف التحقق من ضمان وسلامة السلع المعروضة في منافذ بيع مستلزمات الرحلات البرية، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من أي ممارسات ضارة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية.

وأهابت بلدية محافظة رفحاء بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أيّ مخالفات صحية أو نظامية، تقع في نطاق خدماتها من خلال الاتصال على رقم الطوارئ الموحد.

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10:50ت م

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