السعودية اليوم / إنهاء معاناة مريض من حصاة مرارية بدون تدخل جراحي بنجران



الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

تمكن أطباء مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى الملك خالد بنجران من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 95 عام من الآم في البطن نتيجة استقرار حصاة في القناة المرارية.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح وجود حصوة بحجم 3سم في القناة المرارية، مع وجود أمراض مصاحبة متمثلة في ارتفاع في ضغط الدم والسكري وتقرر إجراء تنظير للمريض تحت التخدير العام باستخدام تقنية التنظير المجهري للقنوات المرارية، حيث نجح الأطباء في تكسير الكتلة الحجرية إلى أجزاء صغيرة بتقنيه الليزر الحديثة وتنظيفها بشكل كامل بدون مضاعفات بنجاح وتجنيب المريض التدخل الجراحي واستقرار حالته الصحية، حيث غادر المستشفى بعد يومين وهو بصحة جيدة.

// انتهى //

10:49ت م

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