السعودية اليوم / كلية الأمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة بجامعة الملك سعود تحصل على اعتماد CAAHEP



الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

حصلت كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة بجامعة الملك سعود على الاعتماد الأكاديمي من هيئة اعتماد برامج التعليم الصحية المساندة CAAHEP الأمريكية كأول برنامج يتم اعتماده خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا الإنجاز ضمن خطوات الكلية الحثيثة نحو التميز والريادة الإقليمية في علوم الخدمات الطبية الطارئة.

ووجه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران العمر شكره وتقديره لمنسوبي الكلية على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يضاف إلى تميز جامعة الملك سعود في برامجها الأكاديمية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يحفظ قائد التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -. بدوره أكد عميد الكلية الدكتور هاشم بن صليح أن هذا الإنجاز يعكس ريادة الجامعة وتميزها إقليمياً ودولياً.

يذكر أن هيئة الاعتماد الأكاديمي الأمريكية CAAHEP هي الجهة المخولة لاعتماد بعضاً من برامج العلوم الطبية في أمريكا ومن ضمنها الخدمات الطبية الطارئة، وقد تم منح الاعتماد لكلية الأمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة كأول برنامج خارج الولايات المتحدة الأمريكية نظراً للمستوى المتميز الذي وصلت اليه الكلية في تحقيق معايير الاعتماد.

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10:48ت م

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