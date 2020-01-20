شكرا لقرائتكم خبر عن «حائل» تتصدر مدن المملكة بتسجيل درجة حرارة تحت الصفر والان نبدء بالتفاصيل

تصدرت حائل مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة دون الصفر (-1) خلال الربع الأول من فصل الشتاء وفقآ لمراصد هيئة الأرصاد، وتشير التوقعات -بمشيئة الله- باستمرار الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة على المملكة خاصة المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية.

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