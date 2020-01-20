شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «خير أمة».. إطلاق حملة «آداب زيارة المسجد النبوي» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس الأحد، حملة "آداب زيارة المسجد النبوي". وتأتي الحملة ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، وتستهدف الزوار والمصلين عبر تثقيفهم بفضل آداب الزيارة والأماكن التي تزار في المدينة المنورة.

إضافة إلى آداب زيارة قبر النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - والمخالفات التي تقع عند زيارته، وأهم الأعمال التي يهتم بها الزائر في حال إقامته.