شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تستقبل طلبات التسجيل في برامج الماجستير والان نبدء بالتفاصيل
وأشار عسيري إلى أن التسجيل سيكون متاحًا عبر الرابط الإلكتروني: https://edugate.nu.edu.sa، داعيًا المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.
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