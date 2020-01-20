شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمقيمة سرقت ونجّست جامع في القصيم والان نبدء بالتفاصيل
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيمة من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر وذلك بعد توفر الدلائل على دخولها لأحد الجوامع بمحافظة الرس وبعثرة محتوياته، ووضع مواد نجسة فيه، وسرقة مبلغ مالي وجهاز هاتف جوال من أحد الوافدين.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرت بما نسب إليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
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