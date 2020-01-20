شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للأتربة على «مكة والمدينة» حتى الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقتيّ مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظاتها.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى – من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.