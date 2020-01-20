إطلاق مشروع “التاكسي الأخضر” الأسبوع الجاري بمطارات المملكة.. وتعميم التجربة تدريجياً

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أفادت مصادر أن الجهات المعنية تعتزم تدشين “التاكسي الأخضر” خلال الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر وفقاً لـ”الاقتصادية”، إن البداية ستكون من ظهور التاكسي الأخضر في المطارات، مبينةً أن تلك الخطوة سيتبعها خطوات أخرى تدريجية لتشمل جميع سيارات الأجرة.

ونوهت إلى أن تدشين التجربة بشكل رسمي جاء بعد انتهاء فترة التجارب واكتمال التجهيزات المتعلقة.

