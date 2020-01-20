“الصحة” تضبط أكثر من 1400 مخالفة في الصيدليات.. وهذه أكثرها

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أنهت وزارة الصحة الأسبوع الرابع من الحملة الرقابية التي تنفذها على الصيدليات، حيث زارت خلالها أكثر من 6600 صيدلية في جميع مناطق المملكة وضبطت أكثر من 1400 مخالفة.

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وتنوعت المخالفات بين عدم توفر الدواء، والتي بلغ عددها 1349 مخالفة، و143 مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية..، حيث أحالت الوزارة المخالفين إلى اللجان المختصة لتطبيق العقوبات النظامية.



