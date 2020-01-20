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أنهت وزارة الصحة الأسبوع الرابع من الحملة الرقابية التي تنفذها على الصيدليات، حيث زارت خلالها أكثر من 6600 صيدلية في جميع مناطق المملكة وضبطت أكثر من 1400 مخالفة.
وتنوعت المخالفات بين عدم توفر الدواء، والتي بلغ عددها 1349 مخالفة، و143 مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية..، حيث أحالت الوزارة المخالفين إلى اللجان المختصة لتطبيق العقوبات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة” تضبط أكثر من 1400 مخالفة في الصيدليات.. وهذه أكثرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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